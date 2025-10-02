ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський заінтригував новою зброєю від Трампа: можливо, отримаємо щось більше

Копенгаген, Четвер 02 жовтня 2025 18:38
Зеленський заінтригував новою зброєю від Трампа: можливо, отримаємо щось більше Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна після зустрічі з США на рівні лідерів може отримати нову допомогу в контексті далекобійних ударів. Яку саме - поки що невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського в Данії.

Голова держави зазначив, що Україна ніколи першою не атакувала об'єкти цивільної інфраструктури РФ, а лише відповідала на удари агресора. Близько року тому в українських захисників не було можливостей відповідати, і тоді удари окупантів призводили до блекаутів.

За словами Зеленського, Україна потенційно може застосовувати стільки ж дронів на день, скільки Росія (близько 500-600 одиниць). Але все впирається у фінансування.

Він зазначив, що якщо Україні вдасться вийти на такі показники в контексті застосування дронів, то у росіян з'являться питання до російського диктатора Володимира Путіна.

"До цього ми використовували тільки наші системи озброєння. Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, матимемо щось більше", - заінтригував президент.

Чутки про Tomahawk

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку закликав до надання українським захисникам далекобійних ракет Tomahawk.

Сам глава української держави розповів, що Україна передала США всі запити щодо озброєння, але підтверджувати чутки про Tomahawk він не став.

Зі свого боку віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що Вашингтон обговорює постачання Україні таких ракет, але остаточне рішення має ухвалити тільки президент Дональд Трамп.

