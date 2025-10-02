Зеленський заінтригував новою зброєю від Трампа: можливо, отримаємо щось більше

Україна після зустрічі з США на рівні лідерів може отримати нову допомогу в контексті далекобійних ударів. Яку саме - поки що невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського в Данії.

Голова держави зазначив, що Україна ніколи першою не атакувала об'єкти цивільної інфраструктури РФ, а лише відповідала на удари агресора. Близько року тому в українських захисників не було можливостей відповідати, і тоді удари окупантів призводили до блекаутів.

За словами Зеленського, Україна потенційно може застосовувати стільки ж дронів на день, скільки Росія (близько 500-600 одиниць). Але все впирається у фінансування.

Він зазначив, що якщо Україні вдасться вийти на такі показники в контексті застосування дронів, то у росіян з'являться питання до російського диктатора Володимира Путіна.

"До цього ми використовували тільки наші системи озброєння. Після моєї зустрічі з президентом США ми, можливо, матимемо щось більше", - заінтригував президент.