ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский заинтриговал новыми операциями после доклада и.о. главы СБУ

Киев, Понедельник 19 января 2026 20:15
UA EN RU
Зеленский заинтриговал новыми операциями после доклада и.о. главы СБУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и и.о. главы СБУ Евгений Хмара (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции вместе с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, он заслушал доклад Хмары. СБУ остается активной в защите Украины и людей.

"Согласовал новые боевые операции. Продолжается и внутренняя трансформация Службы именно так, чтобы усилить наше государство", - отметил глава украинского государства.

Чуть позже Зеленский рассказал, что ему докладывал и бывший глава СБУ Василий Малюк.

"Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России. Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены", - заверил он.

Назначение Хмары

Напомним, тогда еще глава СБУ Василий Малюк 5 января объявил об отставке с должности. 13 января его отставку поддержала Рада.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Малюком рассказал, что предложил тому остаться в СБУ и отвечать за организацию асимметричных спецопераций против России.

Глава украинского государства ожидает, что Малюк сделает такое направление одним из мощнейших в мире.

В тот же день, 5 января, президент Украины объявил, что исполняющим обязанности главы СБУ стал начальник Центра специальных операций "А" Евгений Хмара.

Зеленский подписал соответствующий указ.

К слову, 10 января после доклада Хмары президент рассказал о том, что есть результаты операций СБУ. Также, по его словам, во время той встречи были согласованы новые операции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Российская Федерация Война в Украине Василий Малюк
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа