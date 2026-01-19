Зеленский заинтриговал новыми операциями после доклада и.о. главы СБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

"Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России. Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены", - заверил он.

Чуть позже Зеленский рассказал, что ему докладывал и бывший глава СБУ Василий Малюк.

"Согласовал новые боевые операции. Продолжается и внутренняя трансформация Службы именно так, чтобы усилить наше государство", - отметил глава украинского государства.

По словам Зеленского, он заслушал доклад Хмары. СБУ остается активной в защите Украины и людей.

Назначение Хмары

Напомним, тогда еще глава СБУ Василий Малюк 5 января объявил об отставке с должности. 13 января его отставку поддержала Рада.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Малюком рассказал, что предложил тому остаться в СБУ и отвечать за организацию асимметричных спецопераций против России.

Глава украинского государства ожидает, что Малюк сделает такое направление одним из мощнейших в мире.

В тот же день, 5 января, президент Украины объявил, что исполняющим обязанности главы СБУ стал начальник Центра специальных операций "А" Евгений Хмара.

Зеленский подписал соответствующий указ.

К слову, 10 января после доклада Хмары президент рассказал о том, что есть результаты операций СБУ. Также, по его словам, во время той встречи были согласованы новые операции.