Зеленський заінтригував новими операціями після доповіді в.о. голови СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

"Продовжуємо підготовку наших асиметричних операцій проти Росії. Усі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені", - запевнив він.

Трохи згодом Зеленський розповів, що йому доповідав і колишній голова СБУ Василь Малюк.

"Погодив нові бойові операції. Триває і внутрішня трансформація Служби саме так, щоб посилити нашу державу", - зазначив глава української держави.

За словами Зеленського, він заслухав доповідь Хмари. СБУ залишається активною в захисті України та людей.

Призначення Хмари

Нагадаємо, тоді ще голова СБУ Василь Малюк 5 січня оголосив про відставку з посади. 13 січня його відставку підтримала Рада.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Малюком розповів, що запропонував тому залишитися в СБУ і відповідати за організацію асиметричних спецоперацій проти Росії.

Глава української держави очікує, що Малюк зробить такий напрям одним із найпотужніших у світі.

Того ж дня, 5 січня, президент України оголосив, що виконувачем обов'язків голови СБУ став начальник Центру спеціальних операцій "А" Євген Хмара.

Зеленський підписав відповідний указ.

До слова, 10 січня після доповіді Хмари президент розповів про те, що є результати операцій СБУ. Також, за його словами, під час тієї зустрічі були узгоджені нові операції.