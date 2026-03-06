Куда Венгрия увезла угнанные инкассаторские авто Ощадбанка: источник РБК-Украина назвал место

Инкассаторские машины государственного Ощадбанка, которые перевозили десятки миллионов долларов и ранее исчезли в Венгрии, сейчас находятся на территории Антитеррористического центра этой страны.

По словам собеседника, инкассаторские машины находятся на территории Антитеррористического центра Венгрии - силовой структуры, которая подчиняется венгерскому Министерству внутренних дел.

Что известно о похищении инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Ранее в Ощадбанке сообщили, что сегодня, 6 марта 2026 года, два автомобиля инкассаторской службы банка, которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украина.

Машины, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, удалось установить при участии представителей украинского посольства в Будапеште и Министерства иностранных дел Украины.

В то же время судьба семи сотрудников Ощадбанка, которые сопровождали инкассаторские автомобили, до сих пор остается неизвестной.

В ночь на 6 марта Национальный банк Украины выступил с официальным заявлением, обвинив венгерские власти в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного банка.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что фактически речь идет об украинских заложниках режима венгерского премьера Виктора Орбана. Он призвал Будапешт немедленно освободить работников банка и вернуть захваченное имущество.

Стоит отметить, что Антитеррористический центр Венгрии ранее уже привлекали к действиям, которые вызвали критику со стороны Украины. В частности, его использовали во время задержания и выдворения украинского экс-дипломата.