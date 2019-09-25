Зеленський Трампу: нам потрібна не допомога, а справжня підтримка

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/president.gov.ua)

У свою чергу, Трамп заявив про готовність співпрацювати з Україною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна не допомога, а справжня підтримка. Про це він заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє РБК-Україна.

Так, Зеленський та Трамп сьогодні, 25 вересня, проводять першу офіційну зустріч.

"Нам потрібна не допомога, а справжня підтримка. Тільки разом з США та Європейським Союзом ми зможемо зупинити війну", - заявив Зеленський.

Президент України зазначив, що Україна є найбільшою країною в Європі, але хоче бути також і найбагатшою.

У свою чергу, Трамп заявив про готовність співпрацювати з Україною.

Брифінг Дональда Трампа та Володимира Зеленського Стрім Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели першу зустріч — стрімимо брифінг президентів України та США у Нью-Йорку Опубліковано hromadske.ua Середа, 25 вересня 2019 р.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч проходить в рамках візиту президента України до США для участі в Генеральній асамблеї ООН. Під час зустрічі Володимир Зеленський запросив президента США приїхати в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, напередодні офіційної зустрічі, 24 вересня, Володимир Зеленський спільно зі своєю дружиною Оленою провів неформальну зустріч з Дональдом Трампом і його дружиною Меланією.

Раніше, в США розгорівся скандал навколо телефонної розмови між Зеленським і Трампом. Унаслідок цього спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосив оголосила про початок процедури імпічменту Трампу. Пелосі сказала, що дії, початі Трампом на сьогоднішній день, "серйозно порушили конституцію".