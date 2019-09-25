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Зеленський Трампу: нам потрібна не допомога, а справжня підтримка

Новини » Політика    25.09.2019 - 21:38
Зеленський Трампу: нам потрібна не допомога, а справжня підтримка
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/president.gov.ua)

У свою чергу, Трамп заявив про готовність співпрацювати з Україною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна не допомога, а справжня підтримка. Про це він заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє РБК-Україна.

Так, Зеленський та Трамп сьогодні, 25 вересня, проводять першу офіційну зустріч.

"Нам потрібна не допомога, а справжня підтримка. Тільки разом з США та Європейським Союзом ми зможемо зупинити війну", - заявив Зеленський.

Президент України зазначив, що Україна є найбільшою країною в Європі, але хоче бути також і найбагатшою.

У свою чергу, Трамп заявив про готовність співпрацювати з Україною.

Брифінг Дональда Трампа та Володимира Зеленського Стрім

Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели першу зустріч — стрімимо брифінг президентів України та США у Нью-Йорку

Опубліковано hromadske.ua Середа, 25 вересня 2019 р.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч проходить в рамках візиту президента України до США для участі в Генеральній асамблеї ООН. Під час зустрічі Володимир Зеленський запросив президента США приїхати в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, напередодні офіційної зустрічі, 24 вересня, Володимир Зеленський спільно зі своєю дружиною Оленою провів неформальну зустріч з Дональдом Трампом і його дружиною Меланією.

Раніше, в США розгорівся скандал навколо телефонної розмови між Зеленським і Трампом. Унаслідок цього спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосив оголосила про початок процедури імпічменту Трампу. Пелосі сказала, що дії, початі Трампом на сьогоднішній день, "серйозно порушили конституцію".

Зустріч Зеленського та Трампа: головне Зеленський розпочав зустріч з Трампом
Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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