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Зеленський розпочав зустріч з Трампом

Новини » Політика    25.09.2019 - 21:17
Зеленський розпочав зустріч з Трампом
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зустріч між президентами України і США проходить в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу президента.

Зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом проходить в рамках візиту президента України до США для участі в Генеральній асамблеї ООН.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Володимир Зеленський запросив президента США приїхати в Україну.

"Дайте мені слово, що ви приїдете в Україну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні офіційної зустрічі, 24 вересня, Володимир Зеленський спільно зі своєю дружиною Оленою провів неформальну зустріч з Дональдом Трампом і його дружиною Меланією.

Напередодні зустрічі між президентами в США розгорівся скандал навколо телефонної розмови між Зеленським і Трампом. З-за цього в США почали процедуру імпічменту Трампу.

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