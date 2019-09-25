Зеленский Трампу: нам нужна не помощь, а настоящая поддержка

Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/president.gov.ua)

В свою очередь, Трамп заявил о готовности сотрудничать с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна не помощь, а настоящая поддержка. Об этом он заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РБК-Украина.

Так, Зеленский и Трамп сегодня, 25 сентября, проводят первую официальную встречу.

"Нам нужна не помощь, а настоящая поддержка. Только вместе с США и Европейским Союзом мы сможем остановить войну", - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Украина является самой большой страной в Европе, но хочет быть также и самой богатой.

В свою очередь, Трамп заявил о готовности сотрудничать с Украиной.

Брифінг Дональда Трампа та Володимира Зеленського Стрім Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели першу зустріч — стрімимо брифінг президентів України та США у Нью-Йорку Опубліковано hromadske.ua Середа, 25 вересня 2019 р.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча проходит в рамках визита президента Украины в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Во время встречи Владимир Зеленский пригласил президента США приехать в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, накануне официальной встречи, 24 сентября, Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой провел неформальную встречу с Дональдом Трампом и его женой Меланией.

Ранее, в США разгорелся скандал вокруг телефонного разговора между Зеленским и Трампом. Из-за этого спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелосив объявила о начале процедуры импичмента Трампу. Пелоси сказала, что действия, предпринятые Трампом на сегодняшний день, "серьезно нарушили конституцию".