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В Шереметьєво через пожежу літак здійснив аварійну посадку

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 19:06
В Шереметьєво через пожежу літак здійснив аварійну посадку
Фото: пожежа в Шереметьєво (web screenshot)

Літак прямував до Мурманська

В Московському аеропорту Шереметьєво здійснив аварійну посадку літак, який летів в Мурманськ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Повідомляється, що літак після посадки був повністю охоплений полум'ям. Людям довелося евакуюватися з рятувальним трапах.

В даний час інформації про постраждалих або загиблих не надходило.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в аеропорту Тегерана загорівся літак зі 100 пасажирами на борту. Пожежа сталася близько 21:00 за місцевим часом, до місця події було направлено десять автомобілів "швидкої допомоги", точних даних про кількість жертв немає, на борту літака під час пожежі знаходилися 100 чоловік.

Нагадаємо, що в празькому аеропорту близько сотні пасажирів літака були евакуйовані. Рейси були скасовані у Філадельфії, Осло, Мадрид, Париж, Ніццу, Женеву, Афіни та інші міста. Проте, точна кількість скасованих і затриманих рейсів не вказувалося.

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