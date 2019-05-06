В аварії літака в Шереметьєво постраждала українка

Фото: аварія літака в Шереметьєво (web screenshot)

Постраждалу українку госпіталізували, їй надають допомогу

В результаті аварії пасажирського літака в Шереметьєво (Російська Федерація) постраждала громадянка України. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови Департаменту консульської забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

За його словами, в результаті пожежі літака в Шереметьєво постраждала громадянка України, і на даний момент їй надають необхідну медичну допомогу.

"За попередньою інформацією, постраждала громадянка України. Вона знаходиться в лікарні", - повідомив Кирилич і додав, що пізніше в МЗС повідомлять деталі.

Нагадаємо, вчора ввечері літак Superjet 100-95, який виконував рейс Москва-Мурманськ, незабаром після зльоту запросив екстрену посадку і загорівся в ході аварійного приземлення. На борту перебували 73 пасажири і п'ять членів екіпажу. Евакуація була проведена за допомогою надувних трапів.

Причиною загоряння могло стати руйнування задньої стійки шасі, яке виникло після трьох ударів об злітно-посадкову смугу. За даними інших джерел, причиною повернення літака до аеропорту міг стати удар блискавки.

На даний момент відомо про 41 загиблого в результаті інциденту.