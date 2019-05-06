У Росії назвали можливу причину аварійної посадки згорілого лайнера

Фото: пожежа в Шереметьєво (web screenshot)

Під час польоту на Sukhoi Superjet 100 зник радіозв'язок через удар блискавки

У літак Sukhoi Superjet 100, що загорівся в результаті жорсткої посадки в аеропорту Шереметьєво (Росія), під час польоту вдарила блискавка, через що зник радіозв'язок. Про це повідомляють джерела в авіаційній владі, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За інформацією джерел, на авіалайнері, який летів з Москви в Мурманськ, у результаті удару блискавки тимчасово перестав працювати радіозв'язок, через що й було ухвалене рішення повернутися в Шереметьєво.

Потрапляння блискавки на умовах анонімності підтвердив і один із членів екіпажу.

За попередніми даними, займання почалося після того, як літак зіткнувся із землею під час посадки і зламав задню стійку шасі.

Нагадаємо, 5 травня, незабаром після вильоту лайнера авіакомпанії "Аерофлот", що виконував рейс з Москви в Мурманськ, екіпаж повідомив про технічні неполадки і попрямував у Шереметьєво на екстрену посадку. Під час посадки в літака загорілися двигуни і підломилися стійки шасі.

У результаті пожежі літака Sukhoi Superjet 100 після аварійної посадки загинула 41 людина. Крім того, до лікарів звернулися 19 осіб, п'ятеро були госпіталізовані.