Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Арбузова и Клюева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции против Сергея Арбузова, Андрея Клюева. В списке еще два человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе. В приложении к решению указаны четыре человека, против которых вводятся санкции сроком на 10 лет. А именно: Арбузов Сергей Геннадьевич (бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины, первый вице-премьер-министр Украины в правительстве Николая Азарова);

(бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины, первый вице-премьер-министр Украины в правительстве Николая Азарова); Клюев Андрей Петрович ( экс-секретарь СНБО, экс-глава администрации президента Украины времен беглого Виктора Януковича);

экс-секретарь СНБО, экс-глава администрации президента Украины времен беглого Виктора Януковича); Полищук Виктор Степанович (бывший владелец сети бытовой техники "Эльдорадо" и ТРЦ "Гулливер");

(бывший владелец сети бытовой техники "Эльдорадо" и ТРЦ "Гулливер"); Шевцова Алена Владимировна (совладелица "Айбокс банка").