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Зеленский ввел в действие санкции против ряда лиц и предприятий из России и Беларуси

Вторник 12 ноября 2024 18:34
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Зеленский ввел в действие санкции против ряда лиц и предприятий из России и Беларуси Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкции против физических и юридических лиц из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.

Согласно указу № 761/2024, вводятся санкции против 15 физических лиц, имеющих российское гражданство, а также 39 юридических лиц из России, Беларуси и оккупированных территорий Украины.

В частности, среди подсанкционных лиц - оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев и "председатель законодательного собрания" города Владимир Немцев.

Под ограничениями теперь ООО "НСКТрейд" из Беларуси.

Также указом № 762/2024 вводятся санкции против 63 юридических лиц из России. Среди них - ООО "Шереметьево Хендлинг", ООО "Домодедово Эрпорт Хендлинг", ЗАО "Виппорт", расположенное в аэропорту "Внуково", АО "Восток Техникал Сервис", ООО "Аэропорт Сервис".

Санкции Украины против РФ

Напомним, 8 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в России.

Перед этим Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. В подсанкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.

В сентябре глава государства ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Ирана и Китая.

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Владимир Зеленский СНБО Российская Федерация
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