Зеленский ввел в действие санкции против предателей Украины и военного производства в РФ
Президент Владимир Зеленский 8 октября ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского и соответствующие указы главы государства.
"Мы продолжаем нашу санкционную работу - сегодня применены два новых пакета санкций. Относительно тех, кто изменил Украине, также в отношении военного производства в России - тех юридических и физических лиц, которые работают на террор", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинские санкции и давление на врага "мы будем и дальше делать синхронным со всеми в мире, кто так же как и украинцы, хочет настоящего мира".
В частности, указом №698 были введены санкции против 90 физических и 4 юридических лица.
А указом №697 введены санкции против 57 предприятий, которые помогают военному производству России. Среди них есть и китайская компания.
Санкции Украины
Напомним, 6 октября украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. В подсанкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.
В сентябре Зеленский ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из Российской Федерации, Ирана и Китая.
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