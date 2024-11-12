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Зеленський ввів у дію санкції проти низки осіб та підприємств із Росії та Білорусі

Вівторок 12 листопада 2024 18:34
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Зеленський ввів у дію санкції проти низки осіб та підприємств із Росії та Білорусі Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) щодо застосування санкції проти фізичних та юридичних осіб із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави держави.

Згідно з указом № 761/2024, запроваджуються санкції проти 15 фізичних осіб, які мають російське громадянство, а також 39 юридичних осіб із Росії, Білорусі та окупованих територій України.

Зокрема, серед підсанкційних осіб - окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв і "голова законодавчих зборів" міста Володимир Нємцев.

Під обмеженнями відтепер ТОВ "НСКТрейд" з Білорусі.

Також указом № 762/2024 вводяться санкції проти 63 юридичних осіб із Росії. Серед них - ТОВ "Шереметьєво Хендлінг", ТОВ "Домодєдово Ерпорт Хендлінг", ЗАТ "Віппорт", розташоване в аеропорту "Внуково", АТ "Восток Технікал Сервіс", ТОВ "Аеропорт Сервіс".

Санкції України проти РФ

Нагадаємо, 8 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію два пакети санкцій РНБО проти зрадників України та військового виробництва у Росії.

Перед цим Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. До підсанкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.

У вересні глава держави ввів санкції проти шістьох фізичних осіб і більше ніж 40 юридичних осіб із РФ, Ірану та Китаю.

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Володимир Зеленський РНБО Російська Федерація
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