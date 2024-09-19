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Зеленский ввел санкции против шести физлиц и более 40 юрлиц из РФ, Ирана и Китая

Четверг 19 сентября 2024 23:00
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Зеленский ввел санкции против шести физлиц и более 40 юрлиц из РФ, Ирана и Китая Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из Российской Федерации, Ирана и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В частности, указом №638 были введены санкции против шести граждан РФ, Ирана и КНР сроком на десять лет. А также против 40 юридических лиц РФ, Ирана и КНР на тот же срок.

А указом №369 введены санкции против двух предприятий: российского ООО "Завод судовой светотехники "Маяк" и Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".

Санкции против России

23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России, они были введены против оборонного и металлургического комплексов, а также поставки товаров двойного назначения.

В конце августа американский Минфин и Госдеп ввели новый пакет санкций. Этот пакет был направлен против почти 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в частности в Азии и Европе.

Сегодня Соединенные Штаты Америки ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконным финансовым транзакциям между Россией и КНДР.

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