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Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний

Украина, Воскресенье 06 октября 2024 20:26
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Зеленский подписал санкции против ряда людей и компаний Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. Отныне в подсанкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №692/2024.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2024 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Согласно приложениям к решению СНБО, ограничительные меры будут действовать в течение трех лет.

Введены они против таких граждан как Александр Акст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец, а также против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине. В частности:

  • "Герман логистик сервис",
  • "Премиум пакет ГМБХ энд Ко. КГ",
  • "Торг инвест мероприятие",
  • "Рейниз трейдгрупп",
  • "Блокриал",
  • "Укрвикстрой",
  • "Митракорт",
  • "Грандмост",
  • "Боненторг",
  • "Строительная фирма "Ремстроймонтаж",
  • "Грино импекс",
  • "Прайм трейдент",
  • "Клайд-индастри",
  • "Ареома",
  • "Бизнес",
  • "Альфагалактик",
  • "Баритренд",
  • "Ленокс Трейдинг".

Заметим, что контроль за исполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня опубликования.

Что известно о подсанкционных лицах

Александр Акст - гражданин Германии, контролировавший компанию "Премиум-пакет", нелегально ввезшую четыре тонны контрабандной одежды.

Валерий Фальковский - бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой". Примечательно, что при увольнении он даже не сдал служебное удостоверение.

Владислав Студенец - связан с несколькими компаниями в разных регионах Украины. Некоторые из них приостановили работу, а некоторые еще работают. Несколько из них также зарегистрированы в Одессе.

Все трое попали под санкции СНБО еще в 2021 году.

Напомним, что летом Зеленский продлил на 10 лет санкции против ряда коллаборантов.

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