ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский вечером встретится с фракцией "Слуги народа"

Киев, Четверг 20 ноября 2025 15:15
UA EN RU
Зеленский вечером встретится с фракцией "Слуги народа" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 20 ноября проведет встречу с парламентской фракцией "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина для журналистов.

По информации источников РБК-Украина, встреча главы государства с фракцией СН может состояться около 20:00.

Что известно о встрече Зеленского с фракцией СН

Напомним, на фоне масштабной коррупционной схемы в энергетике, которую разоблачило НАБУ в рамках операции "Мидас", в Украине обострился и политический кризис.

Как известно, президент Украины, который вернулся из заграничных командировок, на сегодня анонсировал Ставку верховного главнокомандующего.

Кроме того, он рассказал, что в этот четверг будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа ".

"Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству", - заявил президент.

По информации источников РБК-Украина, глава государства, готовит некоторые законопроекты, которые могут помочь выйти из ситуации, сложившейся в стране на фоне громкого коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Впрочем, на уточнение, идет ли речь о кадровых решениях, источник ответил, что это зависит от итогов сегодняшних разговоров и решения президента, ведь на столе как политические, так и кадровые вопросы.

Добавим, на фоне дела "Мидас" вчера был уволен Герман Галущенко с должности главы Минюста и Светлана Гринчук из Минэнерго.

Вопрос отставок и коррупционный скандал спровоцировал волну недовольства в оппозиции, которая два дня подряд блокировала трибуну Рады требуя более детальных разъяснений от правительства к сложившейся ситуации.

Кроме того, вчера представители партии "Слуга народа" выступили с призывом к другим проукраинским парламентским фракциям и группам начать переговоры о создании "коалиции национальной устойчивости" и сформировать "правительство национальной устойчивости".

Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что данное предложение является лишь заявлением "отдельных представителей" и его "не следует воспринимать его как позицию всей фракции".

Ожидания от встречи Зеленского со "слугами"

Сегодня Зеленский со "слугами" обсудит дальнейшие действия после резонансного скандала в "Энергоатоме", сообщили РБК-Украина сообщили несколько собеседников в разных внутренних группах влияния партии.

По данным источников, ключевые решения по возможным перестановкам в руководстве государства - в дополнение к нынешним отставкам Галущенко и Гринчук - будут приниматься в узком кругу. Депутатам же, вероятно, останется лишь формально утвердить эти шаги.

При этом Арахамия настаивает на обновлении команды Офиса президента, в частности на увольнении главы ОП Андрея Ермака. Часть нардепов связывает такую позицию со слухами о возможной роли Ермака в скандале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Президент Слуга народа
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте