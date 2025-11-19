В "Слуге народа" назвали ожидания от завтрашней встречи с Зеленским: что решат
Завтра, 20 ноября, во второй половине дня состоится встреча депутатов от "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским. Она будет посвящена поиску выхода из кризиса, вызванного громким скандалом о коррупции в "Энергоатоме".
Об этом РБК-Украина рассказали многочисленные источники в различных группах влияния внутри "Слуги народа".
По словам собеседников, сейчас все ожидания депутатов связаны с возвращением Владимира Зеленского из Турции. Как ожидается, завтра утром могут быть приняты решения относительно того, состоятся ли другие кадровые изменения в высшем руководстве государства, в дополнение к сегодняшнему увольнению министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук, для решения политического кризиса.
Однако, по словам ряда источников, само решение будет принято в более закрытом кругу руководства государства завтра утром, с депутатами его только "дооформят".
По словам отдельных нардепов, кадровую перезагрузку Офиса президента, в частности, увольнение главы ОП Андрея Ермака, активно поддерживает руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который в эти дни неоднократно в телефонном режиме доносил это президенту Зеленскому, который находится в поездке по европейским странам.
Но при этом позиция Арахамии определяется мнением большинства членов СН, которые переживают из-за слухов о возможной причастности главы ОП к скандалу.
Также некоторые собеседники РБК-Украина со скепсисом оценили инициативу отдельных депутатов от СН по формированию новой коалиции и правительства, опасаясь, что этот "фальстарт" может помешать более масштабной кадровой перезагрузке власти как реакции на текущий политический кризис.
Идея новой коалиции
Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что он вместе с некоторыми коллегами из фракции предлагают создать новую коалицию с участием всех проукраинских сил в парламенте.
После этого, по словам Потураева, должно быть сформировано новое правительство национальной устойчивости.
Причиной для такой инициативы стал коррупционный скандал в сфере энергетики, в котором, в частности, фигурировали чиновники Кабмина.