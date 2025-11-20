Зеленський ввечері зустрінеться з фракцією "Слуги народу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента з комунікацій Дмитра Литвина для журналістів.

За інформацією джерел РБК-Україна, зустріч глави держави з фракцією СН може відбутись близько 20:00.

Що відомо про зустріч Зеленського з фракцією СН

Нагадаємо, на тлі масштабної корупційної схеми в енергетиці, яку викрило НАБУ в межах операції "Мідас", в Україні загострилася й політична криза.

Як відомо, президент України, який повернувся з закордонних відряджень, на сьогодні анонсував Ставку верховного головнокомандувача.

Крім того, він розповів, що в цей четвер будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу".

"Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі", - заявив президент.

За інформацією джерел РБК-Україна, глава держави, готує деякі законопроекти, які можуть допомогти вийти з ситуації, що склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в "Енергоатомі".

Втім, на уточнення, чи йдеться про кадрові рішення, джерело відповіло, що це залежить від підсумків сьогоднішніх розмов та рішення президента, адже на столі як політичні, так і кадрові питання.

Додамо, на тлі справи "Мідас" вчора було звільнено Германа Галущенка з посади глави Мін'юсту та Світлану Гринчук з Міненерго.

Питання відставок та корупційний скандал спровокував хвилю невдоволень в опозиції, яка два дні поспіль блокувала трибуну Ради вимагаючи детальніших роз'яснень від уряду до ситуації що склалася.

Крім того, вчора представники партії "Слуга народу" виступили із закликом до інших проукраїнських парламентських фракцій та груп розпочати переговори про створення "коаліції національної стійкості" та сформувати "уряд національної стійкості".

Натомість керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що дана пропозиція є лише заявою "окремих представників" і її "не слід сприймати її як позицію всієї фракції".