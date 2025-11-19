Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день

Рада уволила министров Галущенко и Гринчук на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме". Стали известны новые детали подозрения Миндичу, а в "Слуге народа" предлагают формировать новую коалицию и правительство.

РБК-Украина рассказывает, что произошло в политикуме за день.

Главное:

Верховная Рада проголосовала за отставку Галущенко и Гринчук с министерских должностей.

Два дня подряд трибуна Рады блокировалась оппозицией.

ВРУ стала на законодательную паузу и будет вести консультации из-за кризиса, вызванного отставками и скандалом в "Энергоатоме".

НАБУ подозревает Миндича в создании преступной организации, отмывании более 311 млн гривен и давлении на Умерова по приему некачественных бронежилетов.

В "Слуге народа" предложили создать новую коалицию и "правительство национальной устойчивости". Руководитель фракции Арахамия говорит, что это лишь заявление "отдельных нардепов".

Завтра, 20 ноября, состоится встреча "слуг" с Зеленским для обсуждения выхода из политического кризиса и возможных кадровых решений.

Увольнение Галущенко и Гринчук

Верховной Раде после вчерашних провальных попыток начать рассмотреть отставку Германа Галущенко и Светлану Гринчук - фигурантов так называемых "пленок Миндича" о коррупции в энергетике, все же удалось отправить министров в отставку. Ранее их также вывели из состава СНБО.

Сегодня на пленарной сессии "за" отставку Галущенко проголосовали 323 депутата. Временно обязанности министра юстиции будет исполнять заместитель Людмила Сугак. На должность главы Минюста рассматривают кандидатуру Ирины Мудрой, заместителя главы ОП, сообщали РБК-Украина источники.

Гринчук нардепы отправили в отставку 315 голосами. На время подбора нового главы Министерства энергетики обязанности будет исполнять заместитель Николай Колесник. Среди кандидатов на пост главы Минэнерго источники называют народных депутатов Андрея Геруса и Андрея Жупанина.

Как известно, Галущенко и Гринчук фигурируют в расследовании коррупции в энергетике. У экс-министра НАБУ проводило обыски, а Гринчук якобы проводила собеседование с фигурантом "Мидаса" Игорем Миронюком ("Рокет").

Фото: отставке Галущенко и Гринчук два дня подряд предшествовали блокировки трибуны в Раде (коллаж РБК-Украина)

Блокирование трибуны в Раде

Вчера Верховная Рада не смогла рассмотреть отставку министров из-за блокирования трибуны партией "Европейская солидарность". Ее лидер Петр Порошенко заявил, что "ЕС" не будет голосовать за увольнение министров из "пленок Миндича" без вопроса об отставке всего правительства.

Спикер ВРУ Руслан Стефанчук объявил перерыв, но заседание ВРУ так и не возобновилось, нардепы разошлись и собрались уже сегодня снова обсудить кадровый вопрос.

Впрочем, снова были блокировки трибуны: оппозиция требовала присутствия Галущенко, Гринчук для отчета, а также чтобы на заседании была премьер Юлия Свириденко для представления проекта постановлений об отставке. Впрочем, никто из них не появился.

Премьер Свириденко не присутствовала из-за переговоров с МВФ. Вместо нее правительство и проекты постановлений представил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. После разблокирования трибуны Рада проголосовала за отставку Галущенко и Гринчук.

Фото: оппозиция два дня подряд блокировала трибуну Верховной Рады (eurosolidarity.org)

Впрочем, почему отсутствовали уже экс-министры Гринчук и Галущенко и где они находятся сейчас не известно.

Законодательная пауза в Раде

После того, как парламент сегодня провел голосование проголосовал за, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании ВРУ и заявил о проведении консультаций из-за ситуации, возникшей после раскрытия НАБУ коррупционной схемы в "Энергоатоме" и отставки двух министров.

"Я объявляю перерыв в нашем пленарном заседании. Я хочу сообщить, что, согласно решению согласительного совета, мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась", - заявил Стефанчук.

По его словам, о следующем заседании ВРУ будет информировать дополнительно.

Подозрения Миндичу и давление на Умерова

Также сегодня стало известно, что НАБУ подозревает экс-бизнес-партнера Владимира Зеленского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств и незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова, который сейчас является секретарем СНБО.

Подозрение НАБУ было обнародовано журналистами УП, которые получили документ в свое распоряжение. Сообщается, что подозрение Миндичу вручили 10 ноября.

По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, его прислали на телефоны, по адресам проживания и передали через жилищно-эксплуатационную организацию по закону.

Как пояснил Кривонос, с этого момента подозрение не является секретным. Оно уже есть у защитников Миндича, ведь НАБУ инициировало арест его имущества, что рассматривал суд. Официально НАБУ и САП не распространяли текст подозрения - его содержание могут объявить только в открытом суде при избрании меры пресечения.

Впрочем, из публикации журналистов можно увидеть, что подозрение охватывает:

создание и руководство преступной организацией (ч.1 ст. 255 УКУ);

"отмывание" средств в крупных размерах (ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УКУ);

влияние на членов правительства для принятия незаконных решений (ч.1 ст.344 УКУ).

Следствие утверждает, что Миндич при содействии тогдашнего министра энергетики Галущенко контролировал финансовые потоки в энергетике и легализовал более 311 млн грн через подконтрольных лиц. Среди фигурантов - бизнесмен Александр Цукерман, а также другие фигуранты "Мидаса": Устименко, Фурсенко, Зорина, Миронюк и Басов.

Фото: стали известны детали подозрения Миндичу от НАБУ (из открытых источников)

Кроме того, по версии НАБУ, Миндич пытался давить на Умерова по приему бронежилетов, которые не прошли контроль качества, чтобы получить материальную выгоду. В подозрении приведены его переписки с угрозами и уговорами.

"Слуга Народа" предлагает создать правительство и коалицию национальной устойчивости

Представители партии "Слуга народа" выступили с призывом к другим проукраинским парламентским фракциям и группам начать переговоры о создании "коалиции национальной устойчивости" и сформировать "правительство национальной устойчивости".

Соответствующее заявление первым опубликовал нардеп от "слуг" Никита Потураев. Точное количество его подписантов пока неизвестно, однако среди них кроме Потураева есть Галина Третьякова, Богдан Яременко и Игорь Васильев.

Причиной призыва стало дело о коррупции в "Энергоатоме". В заявлении говорится о необходимости поддержки расследований НАБУ и САП и привлечения к ответственности фигурантов дела. По его словам, такое правительство должно быть:

сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей";

составлено из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах;

ориентирован на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

Зато руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что данное предложение является лишь заявлением "отдельных представителей" и его "не следует воспринимать его как позицию всей фракции".

"Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила", - отметил он.

Зеленский завтра встретится со "слугами": какие ожидания

Уже завтра, 20 ноября, народные депутаты от "Слуги народа" встретятся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить выход из кризиса после скандала в "Энергоатоме", рассказали РБК-Украина многочисленные источники в разных группах влияния внутри СН.

Ожидается, что решение по возможным кадровым изменениям в высшем руководстве государства, дополнительно к сегодняшним отставкам Галущенко и Гринчук, будет принято в закрытом кругу, а депутаты лишь "дооформят" его.

Арахамия активно поддерживает перезагрузку Офиса президента, в частности увольнение главы ОП Андрея Ермака, что частично связано со слухами о его возможной причастности к скандалу.

Кроме того, некоторые нардепы скептически относятся к идее формирования новой коалиции и правительства, опасаясь, что преждевременные шаги могут помешать более масштабной кадровой перезагрузке власти как реакции на текущий политический кризис.