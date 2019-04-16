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Зеленський у другому турі отримає голоси виборців Тимошенко і Бойка

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 14:56
Зеленський у другому турі отримає голоси виборців Тимошенко і Бойка
Фото: Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко (колаж РБК-Україна)

За Зеленського проголосують 50% виборців Тимошенко і 70% електорату Бойка

У другому турі президентських виборів 2019 Володимира Зеленського підтримають більшість виборців основних кандидатів, які брали участь у першому турі виборів. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 47,4% виборців Юлії Тимошенко проголосують за Зеленського, за Порошенка - 16,2%.

Серед виборців Юрія Бойка за Зеленського проголосують 71,0%, за Порошенка - 1,3%.

Серед виборців Анатолія Гриценка за Зеленського проголосують 36,4%, за Порошенка - 26,1%.

Серед виборців Ігоря Смешка за Зеленського проголосують 44,2%%, за Порошенка - 16,3%.

Серед виборців Олега Ляшка за Зеленського проголосують 50,0%, за Порошенка - 13,3%

Серед виборців Олександра Вілкула за Зеленського проголосують 57,8%, за Порошенка - 6,7%.

Зеленський у другому турі отримає голоси виборців Тимошенко і Бойка

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 9 по 14 квітня 2019 року серед 2004 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, проведеного з 9 по 14 квітня 2019 року, у другому турі виборів 2019 в Україні поки що більше шансів перемогти у Володимира Зеленського (48,4%), ніж у чинного президента Петра Порошенка (17,0%).

Нагадаємо, за офіційними даними Центральної виборчої комісії в першому турі президентських виборів 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський - 30,14% і Петро Порошенко - 15,95%. ЦВК призначила другий тур на 21 квітня 2019 року.

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