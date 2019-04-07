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ЦВК оприлюднила офіційні результати виборів

Новини » Вибори 2019    07.04.2019 - 15:13
ЦВК оприлюднила офіційні результати виборів
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 оголошено офіційно

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила офіційні результати виборів 2019, у першому турі яких переміг Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.

Згідно офіційного результату підрахунку голосів, за Зеленського проголосували 30,24% виборців (5 713 825 осіб), за Петра Порошенка - 15,95% (3 014 523). Далі йдуть Юлія Тимошенко з результатом 13,40%, Юрій Бойко - 11,67%, Анатолій Гриценко - 6,91%.

Зазначимо, раніше ЦВК опублікувала дані 100% опрацьованих електронних протоколів. За даними Центрвиборчкому, у голосуванні 31 березня взяли участь майже 18,9 млн українців.

Нагадаємо, 2 квітня кандидат на пост президента Юлія Тимошенко заявила, що Порошенко пройшов до другого туру нечесним шляхом, а також звинуватила чинну владу у фальсифікації виборів. У той же час вона зазначила, що оскаржувати результати виборів в суді не буде. Також вона виключила протестні акції.

"Ми не є прихильниками такої політики. Я поважаю голосування людей та їх вибір. Ми захищали і будемо захищати цей вибір", - додала вона.

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