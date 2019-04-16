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Зеленский во втором туре получит голоса избирателей Тимошенко и Бойко

Новости » Выборы 2019    16.04.2019 - 14:56
Зеленский во втором туре получит голоса избирателей Тимошенко и Бойко
Фото: Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж РБК-Украина)

За Зеленского проголосуют 50% избирателей Тимошенко и 70% электората Бойко

Во втором туре президентских выборов 2019 Владимира Зеленского поддержат большинство избирателей основных кандидатов, участвовавших в первом туре выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 47,4% избирателей Юлии Тимошенко проголосуют за Зеленского, за Порошенко - 16,2%.

Среди избирателей Юрия Бойко за Зеленского проголосуют 71,0%, за Порошенко - 1,3%.

Среди избирателей Анатолия Гриценко за Зеленского проголосуют 36,4%, за Порошенко - 26,1%.

Среди избирателей Игоря Смешко за Зеленского проголосуют 44,2%, за Порошенко - 16,3%.

Среди избирателей Олега Ляшко за Зеленского проголосуют 50,0%, за Порошенко - 13,3%

Среди избирателей Александра Вилкула за Зеленского проголосуют 57,8%, за Порошенко - 6,7%.

Зеленский во втором туре получит голоса избирателей Тимошенко и Бойко

Киевский международный институт социологии провел опрос с 9 по 14 апреля 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Отметим, по данным опроса КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля 2019 года, в втором туре выборов 2019 в Украине пока больше шансов победить у Владимира Зеленского (48,4%), чем у действующего президента Петра Порошенко (17,0%).

Напомним, по официальным данным Центральной избирательной комиссии в первом туре президентских выборов 31 марта больше всех голосов набрали Владимир Зеленский - 30,14% и Петр Порошенко - 15,95%. ЦИК назначил второй тур на 21 апреля 2019 года.

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