Зеленський взяв участь у відкритті сесії Генасамблеї ООН

Фото: Володимир Зеленський у ООН (APUkraine)

У Зеленського заплановано насичений графік двосторонніх зустрічей

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомляє прес-служба президента.

Повідомляється, що протягом наступних днів у Нью-Йорку у Зеленського заплановано насичений графік двосторонніх зустрічей, а також спілкування з бізнес-колами, бондхолдерами та інвесторами.

Нагадаємо, Зеленський 23 вересня прибув з робочим візитом до США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Планується, що Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті з Цілей сталого розвитку.

Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Україна повідомляло раніше, що Зеленський сподівається, що його зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом буде продуктивною. Президент підкреслив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.