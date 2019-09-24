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Зеленський взяв участь у відкритті сесії Генасамблеї ООН

Новини » Політика    24.09.2019 - 17:09
Зеленський взяв участь у відкритті сесії Генасамблеї ООН
Фото: Володимир Зеленський у ООН (APUkraine)

У Зеленського заплановано насичений графік двосторонніх зустрічей

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 74 сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомляє прес-служба президента.

Повідомляється, що протягом наступних днів у Нью-Йорку у Зеленського заплановано насичений графік двосторонніх зустрічей, а також спілкування з бізнес-колами, бондхолдерами та інвесторами.

Нагадаємо, Зеленський 23 вересня прибув з робочим візитом до США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Планується, що Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті з Цілей сталого розвитку.

Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Україна повідомляло раніше, що Зеленський сподівається, що його зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом буде продуктивною. Президент підкреслив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.

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