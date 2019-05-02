Зеленський зустрівся з мусульманськими релігійними діячами

Фото (facebook.com/said.ismagilov)

Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами України

Новообраний президент України Володимир Зеленський 2 травня зустрівся з мусульманськими релігійними діячами. Про це повідомив в Facebook муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" шейх Саід Ісмагілов.

Ісмагілов підкреслив важливість релігійних прав і свобод, які задекларовані в Конституції та законах України. Також він відзначив активну участь мусульман у захисті єдності та свободи України, позитивну роль у розвитку громадянського суспільства, активну благодійну діяльність, і відкритість до міжрелігійного діалогу і співпраці з українцями інших світоглядних позицій".

У свою чергу Зеленський сказав, що він хоче єдності України і українського суспільства, закликає всіх до примирення і консолідації і сподівається, що релігійні лідери будуть сприяти цьому.

Також він зазначив, що потрібно залучати іноземних інвесторів з інвестиціями в різні галузі економіки, в тому числі і з мусульманських країн.

Нагадаємо, раніше Зеленський зустрівся з главою Української православної церкви (Московського патріархату) митрополитом Онуфрієм.

Крім того, раніше Зеленський провів зустріч з патріархом Філаретом. Філарет привітав новообраного президента з перемогою і закликав використовувати отриману посаду для сприяння добра і подолання зла". Наприкінці зустрічі Філарет вручив Зеленському пам'ятний подарунок.

30 квітня у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві відбулася зустріч Зеленського з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

Зазначимо, у вівторок, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів президента України. Так, за офіційними результатами, перемогу на виборах здобув Володимир Зеленський.