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Зеленський і Епіфаній проводять зустріч

Новини » Політика    30.04.2019 - 15:49
Зеленський і Епіфаній проводять зустріч
Фото: Володимир Зеленський та Епіфаній (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

У прес-службі не повідомляють деталей зустрічі

 

Обраний президент України Володимир Зеленський та предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрічаються у Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

У прес-службі не повідомляють деталей зустрічі.

Зокрема, додамо, що сьогодні ЦВК оголосив офіційні результати виборів. За результатами підрахунку протоколів, Зеленський отримав 73,22% голосів, у той час як чинний президент набрав 24,45%.

Раніше почесний патріарх Філарет повідомляв, що Володимир Зеленський приніс Православній церкві України вибачення за жарт про томос. РБК-Україна писало, що минулого року на одному з виступів студії "Квартал 95" Зеленський жартома назвав томос про автокефалію церкви "термосом", після чого на нього обрушився шквал критики, в тому числі з боку чинного президента Петра Порошенка.

Також додамо, що в інтерв'ю РБК-Україна Зеленський розповів про своє ставлення до релігії. Він вважає себе релігійною людиною, однак воліє не обговорювати цю тему.

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