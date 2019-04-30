Зеленський зустрівся з Філаретом

Фото: Володимир Зеленський та Філарет (facebook.com/ze2019official)

Філарет привітав Зеленського з перемогою на виборах

Обраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з патріархом Філаретом. Про це повідомляє прес-служба команди Зеленського.

Повідомляється, що на зустрічі також був присутній настоятель храму Різдва Христового протоієрей Микола Салабай.

"Владика привітав новообраного главу держави з перемогою на виборах та закликав використати дану йому владу для сприяння добру і подолання зла. Потому Патріарх Філарет вручив новообраному президенту пам’ятний подарунок. Володимир Олександрович подякував Патріарху за зустріч та спілкування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський та предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрічаються у Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві.

Також додамо, що в інтерв'ю РБК-Україна Зеленський розповів про своє ставлення до релігії. Він вважає себе релігійною людиною, однак воліє не обговорювати цю тему.