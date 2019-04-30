ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський зустрівся з Філаретом

Новини » Політика    30.04.2019 - 22:00
Зеленський зустрівся з Філаретом
Фото: Володимир Зеленський та Філарет (facebook.com/ze2019official)

Філарет привітав Зеленського з перемогою на виборах

Обраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з патріархом Філаретом. Про це повідомляє прес-служба команди Зеленського.

Повідомляється, що на зустрічі також був присутній настоятель храму Різдва Христового протоієрей Микола Салабай.

"Владика привітав новообраного главу держави з перемогою на виборах та закликав використати дану йому владу для сприяння добру і подолання зла. Потому Патріарх Філарет вручив новообраному президенту пам’ятний подарунок. Володимир Олександрович подякував Патріарху за зустріч та спілкування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський та предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрічаються у Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві.

Також додамо, що в інтерв'ю РБК-Україна Зеленський розповів про своє ставлення до релігії. Він вважає себе релігійною людиною, однак воліє не обговорювати цю тему.

Порошенко запропонував Зеленському скоординувати зусилля для боротьби з агресією РФ Зеленський оголосив конкурс на посаду речника президента
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Володимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся