Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії

Президент України Володимир Зеленський зустрів лідерів Франції, Німеччини, Румунії Італії Еммануеля Макрона, Олафа Шольца, Маріо Драгі і Клауса Йоханніса біля Маріїнського палацу.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Зеленський привітав європейських лідерів одразу після їхнього візиту до Ірпеня.
Президенти України, Франції, Румунії, а також канцлер Німеччини і прем'єр Італії вперше проведуть спільну фізичну зустріч з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.
Фото: Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Маріо Драгі і Клаус Йоханніс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну.
Спочатку європейські лідери вирушили в Ірпінь, де російські військові здійснювали масові вбивства.
Все що відомо про сьогоднішній візит Макрона, Шольца і Драгі - у матеріалі РБК-Україна.