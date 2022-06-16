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Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії

Фото: Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Маріо Драгі і Клаус Йоханніс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський зустрів лідерів Франції, Німеччини, Румунії Італії Еммануеля Макрона, Олафа Шольца, Маріо Драгі і Клауса Йоханніса біля Маріїнського палацу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський привітав європейських лідерів одразу після їхнього візиту до Ірпеня.

Президенти України, Франції, Румунії, а також канцлер Німеччини і прем'єр Італії вперше проведуть спільну фізичну зустріч з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.

Фото: Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Маріо Драгі і Клаус Йоханніс (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну.

Спочатку європейські лідери вирушили в Ірпінь, де російські військові здійснювали масові вбивства.

Все що відомо про сьогоднішній візит Макрона, Шольца і Драгі - у матеріалі РБК-Україна.

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