Зеленский встретился с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский встретил лидеров Франции, Германии, Румынии Италии Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса у Мариинского дворца.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Зеленский поприветствовал европейских лидеров сразу после их визита в Ирпень.
Президенты Украины, Франции, Румынии, а также канцлер Германии и премьер Италии впервые проведут совместную физическую встречу с момента начала российского вторжения 24 февраля.
Фото: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Йоханнис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.
Сначала европейские лидеры отправились в Ирпень, где российские военные совершали массовые убийства.
Все что известно о сегодняшнем визите Макрона, Шольца и Драги - в материале РБК-Украина.