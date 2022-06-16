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Зеленский встретился с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии

Фото: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Йоханнис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский встретил лидеров Франции, Германии, Румынии Италии Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса у Мариинского дворца.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский поприветствовал европейских лидеров сразу после их визита в Ирпень.

Президенты Украины, Франции, Румынии, а также канцлер Германии и премьер Италии впервые проведут совместную физическую встречу с момента начала российского вторжения 24 февраля.

Фото: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги и Клаус Йоханнис (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Сначала европейские лидеры отправились в Ирпень, где российские военные совершали массовые убийства.

Все что известно о сегодняшнем визите Макрона, Шольца и Драги - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронМарио ДрагиОлаф Шольц