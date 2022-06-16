Макрон, Шольц і Драгі відвідали Ірпінь
Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідали Ірпінь. Також візит до передмістя Києва здійснив президент Румунії Клаус Йоханніс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Під час відвідин Ірпеня лідерам чотирьох європейських країн показали фотографії та відео того, яким було місто до приходу і після відходу росіян.
Маріо Драгі звернувся до місцевої влади Ірпеня заявивши, що на їхньому боці весь світ.
"Все це має бути видно і відомо. Я вдячний вам за ваше свідчення", - звернувся Драгі до голови обласної військової адміністрації Олексія Кулеба.
Водночас Макрон заявив, що скоєні масові вбивства російськими військовими в Україні є військовими злочинами.
"На жаль, у Бучі та інших містах було скоєно масові вбивства, це військові злочини", - заявив він.
При цьому Шольц наголосив, що Росія налаштована на знищення.
"Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми повинні пам'ятати про це у всьому, що ми вирішуємо", - заявив канцлер біля розбомблених будинків Ірпіня.
Однак із європейськими лідерами в Ірпені немає президента Володимира Зеленського. Вони зустрінуться пізніше, після чого проведуть прес-конференцію о 15.00.
Нагадаємо, 16 червня у Києві з візитом прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Варто відзначити, що точна дата приїзду політиків в Україну напередодні не анонсувалася з міркувань безпеки.
Макрон вже зробив першу заяву після прибуття до Києва. Французький президент запевнив у повній європейській солідарності з українським народом.
Більш детально про візит європейських політиків в Україну можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.