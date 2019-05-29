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Зеленський незабаром внесе в Раду законопроект про незаконне збагачення, - Стефанчук

Новини » Політика    29.05.2019 - 17:33
Зеленський незабаром внесе в Раду законопроект про незаконне збагачення, - Стефанчук
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект буде внесений впродовж декількох днів

Президент України Володимир Зеленський впродовж декількох днів внесе до Верховної ради законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Про це заявив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Під час брифінгу біля будівлі Адміністрації президента Стефанчук розповів, що відповідний законопроект незабаром буде внесено в парламент.

"Це питання найближчих днів, і наша версія законопроекту про відповідальність за незаконне збагачення знову ж таки піде під купол Верховної Ради", - зазначив представник президента.

Нагадаємо, раніше радник Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде відновлено. За словами Рябошапки, Зеленський запропонував додатковий інструмент, щоб скасувати амністію незаконно здобутих капіталів після рішення Конституційного суду.

Крім того, під час церемонії інавгурації Зеленський закликав депутатів прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Тоді Зеленський наголосив, що у парламенту для цього буде 2 місяці.

Додамо, 27 лютого Конституційний суд України опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

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