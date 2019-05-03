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Радник Зеленського пообіцяв відновити відповідальність за незаконне збагачення

Новини » Вибори 2019    03.05.2019 - 12:53
Радник Зеленського пообіцяв відновити відповідальність за незаконне збагачення
Фото: Руслан Рябошапка (УНІАН)

Рябошапка зазначив, що це одна з першочергових ініціатив Зеленського

Радник новообраного президента України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка під час брифінгу у Брюсселі заявив, що відповідальність за незаконне збагачення буде відновлена. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Рябошапки, відновлення відповідальності за незаконне збагачення, це одна з найперших ініціатив команди новообраного президента Зеленського.

"Це одна із наших першочергових ініціатив. Кримінальна відповідальність буде відновлена за незаконне збагачення", - заявив він.

Радник Зеленського зазначив, що вони запропонували додатковий інструмент, щоб скасувати амністію незаконно здобутих капіталів після рішення Конституційного суду.

"Плюс ми запропонували додатковий інструмент, який дасть змогу нівелювати той негативний ефект, фактично амністію незаконно здобутих капіталів, яка відбулася завдяки рішенню Конституційного суду", - додав Рябошапка.

Крім того, радник Зеленського з міжнародних питань Олександр Данилюк наголосив, що дане питання є однією з умов успішної співпраці з Міжнародним валютним Фондом.

Нагадаємо, раніше радники новообраного президента України Володимира Зеленського зустрілися з послами Європейського союзу. Радники в Брюсселі провели бесіду з послами ЄС на Комітеті з питань політики і безпеки.

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