КСУ опублікував рішення про скасування статті про незаконне збагачення

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення КСУ прийняв на закритому засіданні 26 лютого

Конституційний суд України у середу, 27 лютого, опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті суду.

"Конституційний Суд України дійшов висновку, що стаття 368-2 Кодексу не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності, а тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого у статті 8 Конституції України", - йдеться в рішенні суду.

У своєму рішенні Конституційний суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.

Також в рішенні наголошується, що стаття 368-2 не узгоджується з конституційним принципом презумпції невинуватості та за конституційним приписом про неприпустимість залучення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів.

Конституційний суд зазначає, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість залучення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів повинні застосовуватися в рівній мірі до всіх осіб.

Нагадаємо, у вівторок на закритому засіданні Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Йдеться про статтю 368-2 Кримінального кодексу України.

Як писало РБК-Україна, після оприлюднення рішення КСУ про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення виникне багато проблем. Зокрема, численні гучні провадження за статтею 368-2 повинні бути припинені. Крім того, моральна і фізична шкода, заподіяна неконституційними актами або діями, підлягає відшкодуванню відповідно до закону.

Підкреслимо, стаття 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення у нинішній редакції була прийнята в 2015 році на хвилі створення нової системи антикорупційних органів. Поява цієї норми була потрібна для повноцінного запуску системи електронного декларування, що в свою чергу, було однією з умов отримання Україною безвізового режиму з Європейським союзом. Аналогічна вимога була висунута і для продовження співпраці України з кредиторами, в тому числі, і з Міжнародним валютним фондом.