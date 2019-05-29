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Зеленский вскоре внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении, - Стефанчук

Новости » Политика    29.05.2019 - 17:33
Зеленский вскоре внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении, - Стефанчук
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект будет внесен в течение нескольких дней

Президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких дней внесет в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Во время брифинга возле здания Администрации президента Стефанчук рассказал, что соответствующий законопроект вскоре будет внесен в парламент.

"Это вопрос ближайших дней, и наша версия законопроекта об ответственности за незаконное обогащение опять же пойдет под купол Верховной Рады", - отметил представитель президента.

Напомним, ранее советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет восстановлен. По словам Рябошапки, Зеленский предложил дополнительный инструмент, чтобы отменить амнистию незаконно добытых капиталов после решения Конституционного суда.

Кроме того, во время церемонии инаугурации Зеленский призвал депутатов принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Тогда Зеленский подчеркнул, что у парламента для этого будет 2 месяца.

Добавим, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

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