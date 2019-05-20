Зеленський закликав Раду ухвалити декілька законів

Фото: Володимир Зеленський у Раді (РБК-Україна)

Усі ці закони депутати вже ухвалили в першому читання ще до обрання Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інаугурації закликав народних депутатів ухвалити декілька законів. Про це він заявив у промові під час урочистого засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

У своїй промові Зеленський заявив, що депутати мають на це два місяці, оскільки він вирішив достроково розпустити парламент.

"Шановні депутати. Ви призначили самі інавгурацію в понеділок. В робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде. Будемо з вами працювати. А тому я дуже прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканості", - сказав він.

Зеленський також вимагає від Ради ввести кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та ухвалити Виборчий кодекс, передбачивши відкриті списки.

"У вас на це буде два місяці, зробіть це, повісьте всі медалі собі, непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну раду восьмого скликання", - сказав він.

Нагадаємо, найбільш очікуваним кроком від нового президента України Володимира Зеленського є зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента, на що вказали 53,7% респондентів. Необхідність "Ініціювати розпуск нинішнього складу Верховної ради і проведення дострокових парламентських виборів" серед перших кроків бачать 38,1% респондентів.

Зазначимо, чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг", в наступний парламент можуть пройти шість партій.