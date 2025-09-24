Зеленский впервые встретился с принцем Лихтенштейна: обсудили гуманитарную помощь

Президент поблагодарил принца за оказанную Украине помощь.

По словам Зеленского, он обсудил с Алоизом угрозы со стороны России, в частности нарушение воздушного пространства стран НАТО.

Также лидеры обсудили важность давления на Кремль для окончания войны и исключения распространения российской агрессии на другие страны Европы.

"Принц отметил храбрость украинцев и сказал важные слова: "Украина защищает не только себя, но и всю Европу". Ценим такую солидарность с нашим народом", - заявил Зеленский.