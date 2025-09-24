UA

Зеленський вперше зустрівся з принцом Ліхтенштейну: обговорили гуманітарну допомогу

Фото: президент України Володимир Зеленський і Спадкоємний принц Ліхтенштейну Алоїз (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом. Лідери обговорили надання гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Президент подякував принцу за надану Україні допомогу.

За словами Зеленського, він обговорив із Алоїзом загрози з боку Росії, зокрема порушення повітряного простору країн НАТО.

Також лідери обговорили важливість тиску на Кремль для закінчення війни й унеможливлення поширення російської агресії на інші країни Європи.

"Принц відзначив хоробрість українців і сказав важливі слова: "Україна захищає не лише себе, а й усю Європу". Цінуємо таку солідарність із нашим народом", - заявив Зеленський.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Нью-Йорку, де проводить низку зустрічей з лідерами країн та організацій світу.

У рамках візиту, він провів зустріч зі своїми американським колегою Дональдом Трампом. Глави держав обговорили перспективи завершення війни в Україні.

За підсумками переговорів, президент України констатував зміну ставлення Трампа до війни в Україні.

На думку Зеленського, Трамп розуміє неможливість обміну територіями України з Росією.

Крім того, глава держави переконаний, що Трамп уже менше довіряє Путіну через подачу недостовірної інформації про ситуацію.

