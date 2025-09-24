Зеленський вперше зустрівся з принцом Ліхтенштейну: обговорили гуманітарну допомогу

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Нью-Йорку, де проводить низку зустрічей з лідерами країн та організацій світу.

У рамках візиту, він провів зустріч зі своїми американським колегою Дональдом Трампом. Глави держав обговорили перспективи завершення війни в Україні.

За підсумками переговорів, президент України констатував зміну ставлення Трампа до війни в Україні.

На думку Зеленського, Трамп розуміє неможливість обміну територіями України з Росією.

Крім того, глава держави переконаний, що Трамп уже менше довіряє Путіну через подачу недостовірної інформації про ситуацію.