Что изменило мнение Трампа о войне в Украине: ответ Зеленского

Нью-Йорк, Вторник 23 сентября 2025 23:12
UA EN RU
Что изменило мнение Трампа о войне в Украине: ответ Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Видение президента США Дональда Трампа по поводу войны России против Украины изменилось после встречи с украинской стороной в Нью-Йорке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции после встречи с президентом США.

Так, журналистка вспомнила пост Трампа в соцсети Truth Social, появившийся после переговоров и в котором американский президент заявил, что Украина может отвоевать все свои территории. Она спросила Зеленского, что же стало причиной такого изменения мнения Трампа.

"Это мой диалог с президентом Трампом, и я хочу, чтобы он остался между нами", - ответил украинский президент.

Позже журналисты уточнили у Зеленского, не кажется ли ему, что пост Трампа - это попытка "умыть руки", ведь ответственность за победу Украины перекладывается на Европу.

"Нет, мое впечатление от разговора хорошее. Я не президент США, я не могу сказать, что Трамп сделает все, что мы хотим или что нам нужно. Но он положительно смотрел на темы, которыми мы с ним поделились. На влияние, которое эти темы имеют. На путь к миру. На их значение", - сказал президент.

Встреча Зеленского с Трампом в Нью-Йорке

Напомним, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сегодня, 23 сентября, состоялась встреча президентов Украины и США. Перед встречей Зеленский заявил, что Украина отвоевали несколько сотен квадратных километров и взяла в плен много военных РФ.

А в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social появился пост, в котором говорилось, что Украина сможет вернуть свои территории в ее первоначальном виде, а может, даже пойти еще дальше.

Кроме того, по словам Зеленского, Трамп начал доверять больше ему, а не Путину. Причина в том, что российский диктатор делился с президентом США информацией, которая "была далека от реальности".

Владимир Зеленский ООН Соединенные Штаты Америки Украина Нью-Йорк Дональд Трамп Война России против Украины
