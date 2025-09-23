Что изменило мнение Трампа о войне в Украине: ответ Зеленского

Видение президента США Дональда Трампа по поводу войны России против Украины изменилось после встречи с украинской стороной в Нью-Йорке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции после встречи с президентом США.

Так, журналистка вспомнила пост Трампа в соцсети Truth Social, появившийся после переговоров и в котором американский президент заявил, что Украина может отвоевать все свои территории. Она спросила Зеленского, что же стало причиной такого изменения мнения Трампа.

"Это мой диалог с президентом Трампом, и я хочу, чтобы он остался между нами", - ответил украинский президент.

Позже журналисты уточнили у Зеленского, не кажется ли ему, что пост Трампа - это попытка "умыть руки", ведь ответственность за победу Украины перекладывается на Европу.

"Нет, мое впечатление от разговора хорошее. Я не президент США, я не могу сказать, что Трамп сделает все, что мы хотим или что нам нужно. Но он положительно смотрел на темы, которыми мы с ним поделились. На влияние, которое эти темы имеют. На путь к миру. На их значение", - сказал президент.