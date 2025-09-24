Трамп понимает, что Украина не может обменяться территориями с РФ, - Зеленский

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп понимает, что Украина на может обменяться территориями с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для телеканала Fox News.

"По моему мнению, на сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно. Я думаю, что его (Трампа. - ред.) позиция изменилась", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что у него состоялся хороший разговор с президентом Трампом.

Изменение позиции Трампа относительно войны

Во вторник, 23 сентября, Зеленский провел встречу с Трампом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Среди обсуждаемых тем лидеров - перспективы завершения войны в Украине.

Зеленский заявил, что после этой встречи отношение Трампа к войне в Украине изменилось.

В частности, президент отметил, что Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку тот подавал недостоверную информацию о ситуации.

Сам президент США в соцсети Truth Social отметил, что Украина может вернуть оккупированные территории и даже пойти еще дальше.