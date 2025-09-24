Зеленский впервые встретился с принцем Лихтенштейна: обсудили гуманитарную помощь
Президент Владимир Зеленский провел встречу с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом. Лидеры обсудили оказание гуманитарной помощи Украине и угрозы со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
Президент поблагодарил принца за оказанную Украине помощь.
По словам Зеленского, он обсудил с Алоизом угрозы со стороны России, в частности нарушение воздушного пространства стран НАТО.
Также лидеры обсудили важность давления на Кремль для окончания войны и исключения распространения российской агрессии на другие страны Европы.
"Принц отметил храбрость украинцев и сказал важные слова: "Украина защищает не только себя, но и всю Европу". Ценим такую солидарность с нашим народом", - заявил Зеленский.
Визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Нью-Йорке, где проводит ряд встреч с лидерами стран и организаций мира.
В ходе визита, он провел встречу со своими американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств обсудили перспективы завершения войны в Украине.
По итогам переговоров, президент Украины констатировал изменение отношения Трампа к войне в Украине.
По мнению Зеленского, Трамп понимает невозможность обмена территориями Украины с Россией.
Кроме того, глава государства убежден, что Трамп уже меньше доверяет Путину из-за подачи недостоверной информации о ситуации.