Зеленский впервые встретился с принцем Лихтенштейна: обсудили гуманитарную помощь

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 03:15
Зеленский впервые встретился с принцем Лихтенштейна: обсудили гуманитарную помощь Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Наследный принц Лихтенштейна Алоиз (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский провел встречу с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом. Лидеры обсудили оказание гуманитарной помощи Украине и угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Президент поблагодарил принца за оказанную Украине помощь.

По словам Зеленского, он обсудил с Алоизом угрозы со стороны России, в частности нарушение воздушного пространства стран НАТО.

Также лидеры обсудили важность давления на Кремль для окончания войны и исключения распространения российской агрессии на другие страны Европы.

"Принц отметил храбрость украинцев и сказал важные слова: "Украина защищает не только себя, но и всю Европу". Ценим такую солидарность с нашим народом", - заявил Зеленский.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Нью-Йорке, где проводит ряд встреч с лидерами стран и организаций мира.

В ходе визита, он провел встречу со своими американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств обсудили перспективы завершения войны в Украине.

По итогам переговоров, президент Украины констатировал изменение отношения Трампа к войне в Украине.

По мнению Зеленского, Трамп понимает невозможность обмена территориями Украины с Россией.

Кроме того, глава государства убежден, что Трамп уже меньше доверяет Путину из-за подачи недостоверной информации о ситуации.

