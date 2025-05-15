Зеленский определит следующие шаги по переговорам после встречи с Эрдоганом, - источник

Переговоры Украины и РФ в Турции

Сегодня, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский приедет в Турцию, ожидая встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Как ранее заявлял Зеленский, он сначала встретится с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре, а затем будет ждать Путина. Президент Украины отмечал, что готов прилететь в Стамбул на переговоры, если там будет диктатор.

Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ с 15 мая в Стамбуле. Он проигнорировал ультиматум Украины и Европы о прекращении огня.

Зеленский согласился на встречу в Турции, но исключительно с Путиным. Он отмечал, что не будет встретиться с кремлевскими посланниками.

До последнего момента оставалось неизвестно, приедет ли сам российский диктатор. Поздно вечером 14 мая в Кремле обнародовали состав российской делегации: ее возглавит помощник Путина Владимир Мединский, который уже участвовал в переговорах с Украиной в 2022 году. Присутствие самого диктатора не предусмотрено.

Больше о переговорах в Стамбуле и чего ждать Украине - узнайте в нашем материале.

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