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Зеленський визначить наступні кроки по переговорах після зустрічі з Ердоганом, - джерело

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський 15 травня у Туреччині спочатку зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Після цього будуть ухвалюватися рішення про наступні кроки щодо переговорів з РФ.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Як зазначає джерело, перша зустріч президента України Володимира Зеленського в Туреччині відбудеться близько 13:00 з Ердоганом. 

"Там все буде вирішуватись, які кроки далі, не раніше", - сказав співрозмовник.

Варто зазначити, що сьогодні зранку росіяни у мережі поширили фейк, що нібито переговори РФ та України у Стамбулі розпочнуться о 10:00. Проте керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував це.

За його словами, такий час не був запланований. Він не виключив, що росіяни хочуть маніпулювати темою перемовин з Україною, поширюючи наратив, що нібито "перемовини потрібні всім, окрім України".

Переговори України та РФ у Туреччині

Сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський приїде до Туреччини, очікуючи на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Як раніше заявляв Зеленський, він спочатку зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі, а потім чекатиме на Путіна. Президент України наголошував, що готовий прилетіти в Стамбул на переговори, якщо там буде диктатор.

Нагадаємо, минулого тижня Путін запропонував відновити прямі переговори України та РФ з 15 травня у Стамбулі. Він проігнорував ультиматум України та Європи щодо припинення вогню.

Зеленський погодився на зустріч у Туреччині, але виключно з Путіним. Він зазначав, що не буде зустрітися з кремлівськими посланцями.

До останнього моменту залишалося невідомо, чи приїде сам російський диктатор. Пізно ввечері 14 травня у Кремлі оприлюднили склад російської делегації: її очолить помічник Путіна Володимир Мединський, який уже брав участь у переговорах з Україною в 2022 році. Присутність самого диктатора не передбачена.

Більше про переговори у Стамбулі та чого чекати Україні - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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