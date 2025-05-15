Зеленський визначить наступні кроки по переговорах після зустрічі з Ердоганом, - джерело

Переговори України та РФ у Туреччині

Сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський приїде до Туреччини, очікуючи на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Як раніше заявляв Зеленський, він спочатку зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі, а потім чекатиме на Путіна. Президент України наголошував, що готовий прилетіти в Стамбул на переговори, якщо там буде диктатор.

Нагадаємо, минулого тижня Путін запропонував відновити прямі переговори України та РФ з 15 травня у Стамбулі. Він проігнорував ультиматум України та Європи щодо припинення вогню.

Зеленський погодився на зустріч у Туреччині, але виключно з Путіним. Він зазначав, що не буде зустрітися з кремлівськими посланцями.

До останнього моменту залишалося невідомо, чи приїде сам російський диктатор. Пізно ввечері 14 травня у Кремлі оприлюднили склад російської делегації: її очолить помічник Путіна Володимир Мединський, який уже брав участь у переговорах з Україною в 2022 році. Присутність самого диктатора не передбачена.

Більше про переговори у Стамбулі та чого чекати Україні - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.