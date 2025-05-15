Россияне распространяют ложь о начале переговоров в Турции: в ЦПД сделали заявление

Россияне в сети распространили фейк о якобы запланированном времени начала переговоров с Украиной в Турции. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

Утром 15 мая некоторые российские СМИ написали, что якобы переговоры Украины и РФ в Стамбуле начнутся в 10:00. Однако руководитель ЦПД отмечает, что это фейк, а такое время не было запланировано.

"Россияне забрасывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по Москве. Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано", - отметил Коваленко.

Он не исключил, что россияне хотят манипулировать темой переговоров, поскольку российские пропагандисты распространяют информацию с нарративом, что якобы "переговоры нужны всем, кроме Украины".

"На самом деле движение к миру не нужно разве России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь", - добавил руководитель ЦПД.

Прокремлевские СМИ сообщили, что российская делегация утром 15 мая прибыла в Стамбул.