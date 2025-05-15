Россияне распространяют ложь о начале переговоров в Турции: в ЦПД сделали заявление
Россияне в сети распространили фейк о якобы запланированном времени начала переговоров с Украиной в Турции. Однако эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
Утром 15 мая некоторые российские СМИ написали, что якобы переговоры Украины и РФ в Стамбуле начнутся в 10:00. Однако руководитель ЦПД отмечает, что это фейк, а такое время не было запланировано.
"Россияне забрасывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по Москве. Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано", - отметил Коваленко.
Он не исключил, что россияне хотят манипулировать темой переговоров, поскольку российские пропагандисты распространяют информацию с нарративом, что якобы "переговоры нужны всем, кроме Украины".
"На самом деле движение к миру не нужно разве России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь", - добавил руководитель ЦПД.
Прокремлевские СМИ сообщили, что российская делегация утром 15 мая прибыла в Стамбул.
Переговоры Украины и РФ
Напомним, что на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры Украины и РФ с 15 мая в Стамбуле. Это было его ответом на ультиматум Украины и Европы о прекращении огня.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов встретиться, но сначала нужно прекращение огня. Позже Зеленский заявил, что поедет в Турцию на переговоры 15 мая, но готов только на встречу с Путиным.
Россия долго не раскрывала, кого отправит на переговоры в Турцию. Поздно вечером 14 мая Кремль утвердил состав делегации переговорщиков, но Путина среди них не было. Делегацию РФ возглавляет помощник российского диктатора Владимир Мединский, который был на переговорах с Украиной в 2022 году.
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