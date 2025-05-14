ua en ru
Чт, 15 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной: кто будет в Стамбуле

Среда 14 мая 2025 23:15
UA EN RU
Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной: кто будет в Стамбуле Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, которые должны состояться завтра, 15 мая, в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и и сайт Кремля.

Согласно опубликованной информации, в состав российской делегации войдут:

  • Мединский Владимир Ростиславич - помощник Путина (глава делегации);
  • Галузин Михаил Юрьевич - заместить министра иностранных дел России (член делегации);
  • Костюков Игорь Валерьевич - начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (член делегации);
  • Фомин Александр Васильевич - заместить министра обороны РФ (член делегации).

Стоит отметить, что Мединский был главой делегации и в 2022 году. Також в том составе был и Фомин.

Кроме того, на переговоры 2025 года глава Кремля утвердил состав экспертов для. В него вошли:

  • Зорин Александр Сергеевич - первый заместить начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ;
  • Подобреевская Евгения Сергеевна - заместитель начальника управления главы Кремля по государственной политике в гуманитарной сфере;
  • Полищук Алексей Анатольевич - директор второго департамента стран СНГ МИДа России;
  • Шевцов Виктор - замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

Исходя из списка, Путин, судя по всему, не будет участвовать в переговорах.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, на прошедших выходных Украина, США и "коалиция решительных" выдвинули Путину ультиматум - либо полное и безусловное 30-дневное прекращение огня с 12 мая, либо введение новых санкций.

В ночь на воскресенье глава Кремля выступил с обращением, в котором проигнорировал вышесказанное, но вместо этого предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переворы и заявил, что будет ждать на этой встрече лично Путина. Однако Россия до последнего не раскрывала состав делегации.

Несколько часов назад Зеленский заявил, что Украина решит свои дальнейшие шаги относительно переговоров в Стамбуле после того, как РФ раскроет состав своей делегации.

На момент публикации этой новости реакции украинской стороны пока еще не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия