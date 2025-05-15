Зеленский и Путин борются за Трампа. Чего ждать от переговоров в Стамбуле

О том, почему Турция стала следующим местом переговоров по российско-украинской войне, какие дипломатически маневры проводили накануне все привлеченные стороны и чего в конец концов ждать от переговоров в целом – читайте в материале журналистов РБК-Украина Романа Кота и Милана Лелича.

Главное:

Для чего Зеленский лично едет в Стамбул?

Почему Путин не хочет ехать на встречу?

Как саммит в Стамбуле может повлиять на дальнейшие переговоры?

Стоит ли ожидать новых санкций против России?

Вялые переговоры о завершении российско-украинской войны довольно резко активизировались. На фоне годовщины победы над нацизмом лидеры ряда европейских стран в Киеве выдвинули Путину ультиматум о начале перемирия с 12 мая. Путин отказался идти на такой шаг, однако выдвинул встречное предложение – о прямых переговорах в Стамбуле 15 мая.

Реагируя, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина. Поскольку такую инициативу поддержал еще и президент США Дональд Трамп – и даже предположил, что также приедет в Стамбул – Путин оказался в очень неудобной ситуации. Однако уверенности в приезде Трампа становилось все меньше. А американские медиа сообщают, что члены его команды приедут в Стамбул не в четверг, а в пятницу 16 мая, что еще больше запутывает ситуацию.

По крайней мере по состоянию на вечер 14 мая, большинство экспертных оценок сходилось на том, что Зеленский тактически переиграл российского диктатора. Мол, если Путин не приедет лично, то окончательно покажет Трампу, что не хочет мира.

Впрочем, есть и другие соображения: что Путин хорошо знает, насколько американский президент зациклен на желании заключить "большую сделку" по Украине, и может на этом сыграть. Например, чтобы Трамп, который не слишком предпочитает разбираться в отдельных деталях потенциальных договоренностей между Украиной и РФ и вряд ли глубоко проникается украинскими "красными линиями", нажал на Зеленского, чтобы заставить Украину пойти на какие-то уступки агрессорам. И все ради той самой "сделки", которая даст возможность Трампу наконец подкрепить свое хвастовство "мастерством заключать договоренности" каким-то конкретным результатом.

В том числе и с этим могла быть связана интрига относительно того, поедет ли в конце концов Путин в Турцию, которую целенаправленно подогревал последние дни сам российский диктатор и его окружение. Пока не стало понятно, что Путина в Турции не будет.

Почему Стамбул выбрали местом переговоров

Для России выбор Турции как переговорной площадки связан с несколькими причинами. Конечно, это удобно, прежде всего с логистической точки зрения.

Кроме того, Турция выступает за сбалансированные отношения между Россией и Украиной даже несмотря на разочарование по этому поводу среди западных партнеров Анкары, сказала РБК-Украина Аслы Айдынташбаш, сотрудница Центра Соединенных Штатов и Европы при Институте Брукингса и директор Проекта Турции.

"Турция давно выступает за переговоры по прекращению войны и не очень чувствительна к территориальному компромиссу, но она очень чувствительна к тому, чтобы Украина оставалась сильной структурой с тесными отношениями с Западом и Турцией", – считает Айдынташбаш.

Однако куда важнее для Путина, что именно в Стамбуле состоялись первые масштабные переговоры между Москвой и Киевом после начала полномасштабного вторжения – в конце марта 2022 года. Хотя тогда они закончились ничем – Украина выстояла и намеревалась продолжать сопротивление агрессии – в России подают нынешний раунд переговоров как продолжение именно того процесса

"Для Путина важна такая символическая привязка к Стамбулу. И это должно означать, что переговоры должны быть на российских условиях. Переговоры не о прекращении огня, а о выполнении Украиной односторонних требований России, чтобы мы пошли на мир путем своих односторонних уступок", – отметил РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

Собственно, это и является главным фактором, который определяет политику Путина в этой ситуации.

Даже сам факт того, что российскую делегацию сейчас возглавит, как и три года назад, помощник Путина Владимир Мединский, свидетельствует, что Москва рассматривает нынешние переговоры как вторую "серию" встреч 2022-го года. И действительно настроена обсуждать абсурдные темы типа "денацификации" вместо предметных решений о прекращении огня уже сейчас.

Переговоры ради переговоров

Независимо от присутствия Путина в Стамбуле развитие событий будет примерно одинаковым, сказал изданию Владимир Фесенко. По его словам, сейчас главный вопрос переговоров – удастся ли Соединенным Штатам дожать Путина к соглашению о прекращении огня.

"Что приедет Путин, что не приедет Путин, я не ожидаю, какого-то чуда в виде подписания соглашения о прекращении огня. Но если не будет предварительных договоренностей между делегациями о прекращении огня, если американцы не дожмут россиян до этого, то все завершится обменом заявлениями, взаимными обвинениями. И результата не будет", – сказал Фесенко.

Для Путина есть не только рациональные причины не приезжать в Турцию, но и чисто психологические, считает российский оппозиционный политолог Иван Преображенский.

"Он (Путин - ред.) боится встречаться с Зеленским. Ему это абсолютно не нужно, он на его фоне... Это как очная ставка убийцы и жертвы", – отметил эксперт в интервью РБК-Украина.

По его мнению, Путин также боится, что во время встречи его загонят в угол подобно тому, как Трамп это сделал с Зеленским во время печально известной перепалки в Овальном кабинете. И даже если в Стамбул приедет Трамп, то российскому диктатору придется четко формулировать свою позицию и объяснять, почему он затягивает с прекращением огня.

"Коалиция решительных" в Киеве. Слева направо: Фридрих Мерц, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Туск (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, во властных кабинетах Украины и Европы по данным РБК-Украина, распространено мнение, что Путину не выгодно идти на прекращение огня по крайней мере до осени, пока погода позволяет наступать на фронте, а российская экономика все еще имеет некоторый запас прочности. Из такой установки будет вытекать и стратегия российской делегации в Стамбуле, кто бы в нее ни вошел.

"Они (россияне - ред.) должны создать впечатление, что готовы к переговорам, к окончанию войны. Но это будет исключительно пропагандистская делегация, которая не уполномочена принимать те или иные решения", – сказал YouTube-каналу РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, делая вид готовности к переговорам, Кремль просто хочет затянуть время и отсрочить более жесткие санкции в отношении России, а также масштабные поставки оружия для Украины. Обе эти опции на уровне идей в разное время выдвигали члены команды Трампа, но они до сих пор не были применены.

Будут ли санкции против РФ

Европейские лидеры в Киеве четко заявили: если Путин не пойдет на прекращение огня, то его ждет новый пакет жестких санкций против России. Хотя они установили для российского лидера дедлайн 12 мая, окончательное решение поставили на паузу до встречи в Стамбуле. Но если в случае Европы Украина может рассчитывать на активность Франции, Великобритании и Польши, все же остается важной позиция США.

Прежде всего, чтобы Штаты, руками Венгрии, не блокировали европейские санкции. А еще важнее – потому что именно США могут своими санкциями действительно сделать Путину "больно". Настолько, чтобы хозяин Кремля действительно согласился делать реальные шаги к миру.

И очередной, уже 17-й пакет европейских санкций, это прекрасно иллюстрирует. Безусловно, сам факт его принятия, расширение ограничений против российского танкерного флота, внесение новых физических и юридических лиц в санкционные списки – однозначно положительная вещь. Но откровенно недостаточная, чтобы принудить Кремль к реальным шагам в направлении мира.

Даже европейские собеседники РБК-Украина признают: история с санкциями, о которых так много говорят в последние дни, имеет шанс на успех исключительно в случае, если Трамп будет действовать заодно с Евросоюзом. А в самом ЕС стоило бы не допускать таких простеньких ошибок, как в понедельник, когда представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус дал Москве время "до конца суток", чтобы пойти на прекращение огня. Но когда Путин откровенно проигнорировал этот ультиматум – ничего не произошло. А в международной политике нет ничего хуже, чем невыполненная угроза или ультиматум – с этим тоже соглашаются европейские собеседники РБК-Украина.

В субботу, сразу после звонка лидеров "коалиции решительных" американскому президенту, казалось, Трамп наконец стал на сторону европейцев в вопросе давления на РФ. Однако как только Путин предложил наживку в виде стамбульских переговоров, Трамп сразу ее проглотил, требуя "немедленно" заключить какую-то "сделку".

Поэтому пока президент США ограничивается лишь словами о возможном введении "сокрушительных" санкций, без реальных действий. Как писало РБК-Украина, окружение Трампа разделилось по этому вопросу. В частности, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог выступают за усиление давления на Россию, а вот спецпредставитель по России Стивен Уиткофф против такого подхода. Собственно, этот баланс и может изменить встреча в Стамбуле.

"Именно поэтому Зеленский вызвал Путина в Стамбул, чтобы его неприезд в Стамбул, или отказ от договоренности о прекращении огня, использовать как аргумент для американцев, что надо вводить санкции", – сказал изданию Фесенко.

Хотя риторика Трампа в последние недели свидетельствует, что он понемногу осознает нежелание Путина идти на мир, закрепление этих месседжей в сознании президента США может занять еще какое-то время.

По состоянию на сейчас остается совершенно непонятным, в каком формате состоятся в Турции украино-американо-российские переговоры и состоятся ли они вообще, но в любом случае визит Зеленского в Турцию не будет напрасным. У него запланирована отдельная встреча в Анкаре с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. На повестке дня много вопросов: от оборонного сотрудничества, до торговли, и в конце концов отправки турецких войск в Украину в составе европейских "Сил поддержки".

Сам Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет определяться со своими действиями уже после того, как агрессоры наконец-то обнародуют состав своей делегации. По состоянию на момент выхода этого материала официальных сообщений об этом не было, источники РБК-Украина в украинской власти также не давали соответствующей информации, готова ли Украина в каком-то формате все поговорить с тем же Мединским и его спутниками.

Во всяком случае, своими маневрами вокруг переговоров в Стамбуле Россия в очередной раз показала, что не готова к серьезным разговорам о прекращении войны. Теперь ключевая задача как украинцев, так и наших европейских союзников – обеспечить, чтобы и Дональд Трамп трактовал ситуацию именно так.