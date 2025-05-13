Зеленский: Сделаем все, чтобы встреча с Путиным состоялась - где угодно в Турции
Украина готова к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции 15 мая - как в Анкаре, так и в Стамбуле. Будет сделано все возможное, чтобы эта встреча состоялась.
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал, что говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно переговоров в Турции 15 мая.
"Мы проговорили с президентом Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции. Это Анкара. Она будет в четверг 15-го числа. Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции", - отметил Зеленский.
Анкара или Стамбул
Однако он подчеркнул, что хотел бы расставить все точки над "і", "чтобы потом не было никаких других лишних манипуляций со стороны России и их лидера". Зеленский, мол, готов встречаться с Путиным где угодно в Турции.
"Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул. Я сразу хочу сказать, что если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул", - добавил глава государства.
Прекращение огня
Он подчеркнул, что в любом случае Украина сделает все, чтобы эта встреча состоялась.
"Если Путин действительно готов не только в медиа, а в реальной жизни встречаться, и тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Потому что только он это решает", - отметил президент.
Зеленский также рассказал, что Украина предложила президенту США Дональду Трампу присоединиться к переговорам в Турции, однако пока его участие не подтверждено.
"Я не знаю решение президента США. Но в любом случае, если бы он подтвердил свое участие, я думаю, что это бы имело дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел", - резюмировал Зеленский.
Встреча в Турции
Напомним, в ночь на 11 мая Путин на пресс-конференции предложил провести 15 мая переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией, причем вернуться к тому этапу, на котором они были прерваны в 2022 году.
Позже Зеленский заявил, что готов сразу к прямым переговорам с российским диктатором.
Также Зеленский провел разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о возможных переговорах Украины и России.
В свою очередь президент США Дональд Трамп также допустил, что он может участвовать в диалоге между двумя лидерами.
Сегодня же стало известно, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для участия в переговорах между Украиной и Россией. Однако будет ли сам Трамп, неизвестно, во многом будет зависеть от того, примет ли в них участие Путин.
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