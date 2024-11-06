Зеленский вывел Костина из состава СНБО

Увольнение Костина

Напомним, 31 октября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины.

О решении уволиться с должности генпрокурора Андрей Костин сообщил после скандалов, связанных с оформлением инвалидности прокурорами.

В частности, в начале октября правоохранители разоблачили руководителя Хмельницкой МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. У них нашли 6 млн долларов. Оказалось, что по схеме находящейся в СИЗО начальницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы оформили инвалидность около 50 прокуроров Хмельницкой области. Областного прокурора Алексея Олейника уволили из-за скандала с МСЭК.

После этого были разоблачены еще несколько чиновников МСЭК в других регионах. На этом фоне президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК.

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