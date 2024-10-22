Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Как указано в указе, Кабмин должен разработать план ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года. Его необходимо будет подать на рассмотрение в Верховную Раду

Также в течение 3 месяцев будут проверять решение МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам - все необоснованные решения будут пересмотрены.

В указе указано, что через две недели будет создан план цифровизации процессов МСЭК. А в течение недели будет проведен аудит пенсионных выплат по инвалидности для госслужащих.

Кроме того, будет пересмотрен механизм начислений пенсий для должностных лиц, чтобы сделать систему более прозрачной.

Скандалы в работе МСЭК

Напомним, что руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу поймали на коррупционной схеме. Также в ходе проверок МСЭК стало известно, что по схеме Крупы инвалидность оформили около 50 прокуроров Хмельницкой области.

Впоследствии в Украине состоялся ряд подобных разоблачений - в частности, у руководительницы Николаевской МСЭК нашли 450 тысяч долларов.