Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК
Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Как указано в указе, Кабмин должен разработать план ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года. Его необходимо будет подать на рассмотрение в Верховную Раду
Также в течение 3 месяцев будут проверять решение МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам - все необоснованные решения будут пересмотрены.
В указе указано, что через две недели будет создан план цифровизации процессов МСЭК. А в течение недели будет проведен аудит пенсионных выплат по инвалидности для госслужащих.
Кроме того, будет пересмотрен механизм начислений пенсий для должностных лиц, чтобы сделать систему более прозрачной.
Скандалы в работе МСЭК
Напомним, что руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу поймали на коррупционной схеме. Также в ходе проверок МСЭК стало известно, что по схеме Крупы инвалидность оформили около 50 прокуроров Хмельницкой области.
Впоследствии в Украине состоялся ряд подобных разоблачений - в частности, у руководительницы Николаевской МСЭК нашли 450 тысяч долларов.
Сегодня же Зеленский провел заседание СНБО. Оно касалось ситуации со скандалами в МСЭК. По его результатам было генеральный прокурор Андрей Костин ушел с должности.
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