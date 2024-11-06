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Зеленський вивів Костіна зі складу РНБО

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський вивів Андрія Костіна зі складу Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Раніше його звільнили з посади генерального прокурора України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Постановляю на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указом від 13 вересня 2024 року № 627/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Костіна", - йдеться в документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Звільнення Костіна

Нагадаємо, 31 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України.

Про рішення звільнитися з посади генпрокурора Андрій Костін повідомив після скандалів, пов'язаних з оформленням інвалідності прокурорами.

Зокрема, на початку жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. У них знайшли 6 млн доларів. Виявилося, що за схемою начальниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка перебуває в СІЗО, оформили інвалідність близько 50 прокурорів Хмельницької області. Обласного прокурора Олексія Олійника звільнили через скандал з МСЕК.

Після цього були викриті ще декілька посадовців МСЕК в інших регіонах. На тлі цього президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.

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Володимир ЗеленськийРНБО