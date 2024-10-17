Генпрокурор уволил главу Хмельницкой облпрокуратуры после скандала с МСЭК

Алексей Олейник, бывший главой Хмельницкой областной прокуратуры, написал заявление об увольнении 17 октября. Это произошло после скандала с МСЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Там также заявили, что сейчас идет проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры. Оно включает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.

"Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководитель Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию", - сообщили в Генпрокуратуре.

Скандал с прокурорами в Хмельницкой области

Ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" скандальная глава Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа. По данным СМИ, якобы все прокуроры облпрокуратуры, кроме одного, стали "лицами с инвалидностью".

Впоследствии генпрокурор Андрей Костин на этом фоне поручил провести служебную проверку.

А сегодня Олейник написал в Facebook, что он получил статус лица с инвалидностью. По его словам, в 2005 году он получил травму на рабочем месте, когда изучал материалы уголовного производства.

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