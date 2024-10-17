ua en ru
Чт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генпрокурор уволил главу Хмельницкой облпрокуратуры после скандала с МСЭК

Четверг 17 октября 2024 19:28
UA EN RU
Генпрокурор уволил главу Хмельницкой облпрокуратуры после скандала с МСЭК Фото: Алексей Олейник (khmel_gp.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Алексей Олейник, бывший главой Хмельницкой областной прокуратуры, написал заявление об увольнении 17 октября. Это произошло после скандала с МСЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководитель Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там также заявили, что сейчас идет проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры. Оно включает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.

Скандал с прокурорами в Хмельницкой области

Ранее в СМИ появилась информация о том, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" скандальная глава Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа. По данным СМИ, якобы все прокуроры облпрокуратуры, кроме одного, стали "лицами с инвалидностью".

Впоследствии генпрокурор Андрей Костин на этом фоне поручил провести служебную проверку.

А сегодня Олейник написал в Facebook, что он получил статус лица с инвалидностью. По его словам, в 2005 году он получил травму на рабочем месте, когда изучал материалы уголовного производства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис Генпрокурора
NEWS
Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16, - Умеров
Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16, - Умеров
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу